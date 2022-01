L1 : Un fracassant retour de Matuidi évoqué !

Dans : ESTAC.

Par Corentin Facy

En fin de contrat à l’Inter Miami en décembre 2022, Blaise Matuidi pourrait faire son grand retour en Ligue 1 cet hiver.

Personne n’y pensait et pourtant, Blaise Matuidi pourrait effectuer son grand retour en Ligue 1 lors de ce mercato hivernal, un an et demi après son départ du Paris Saint-Germain. Selon les informations de Foot Mercato, le champion du monde 2018 pourrait retrouver l’un de ses anciens clubs. Il ne s’agirait pas du PSG, ni même de Saint-Etienne mais bien de Troyes. En effet, le média spécialisé dévoile que l’ESTAC songe très fortement à Blaise Matuidi pour renforcer son milieu de terrain lors de ce mercato hivernal. Une piste ambitieuse pour le promu troyen, qui s’est séparé il y a quelques jours de son entraîneur Laurent Batlles et qui a nommé Bruno Irles pour lui succéder.

🚨Info : L'#ESTAC rêve attirer Blaise Matuidi 🇫🇷 mais le dossier est complexe.



• L'Inter Miami 🇺🇸 ne le retiendra pas.



• Des clubs 🇶🇦 dont Al-Gharafa SC sont intéressés.



• #Troyes espère recruter au moins un défenseur central, un milieu de terrain, un ailier et un attaquant pic.twitter.com/STdPDiZH5g — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 6, 2022

Troyes veut faire revenir Matuidi

La piste sera compliquée à mener à son terme pour l’ESTAC mais rien n’est impossible, en premier lieu car l’Inter Miami ne retiendra pas Blaise Matuidi. Globalement, l’ancien milieu de terrain du PSG n’a pas comblé toutes les attentes aux Etats-Unis, raison pour laquelle la franchise de David Beckham ne retiendra pas Blaise Matuidi coûte que coûte. Pour les dirigeants de Troyes, la réelle difficulté réside dans la concurrence qui l’entoure dans ce dossier. Et pour cause, plusieurs clubs qataris dont l’Al-Gharafa SC sont très intéressés par le recrutement de Blaise Matuidi. Bien que l’ESTAC fasse désormais partie du City Group, il n’aura échappé à personne que le Qatar dispose de moyens financiers plus importants que le club résidant au Stade de l’Aube. Reste maintenant à voir si Troyes parviendra à trouver les arguments pour convaincre Blaise Matuidi de revenir au bercail, ce qui serait une superbe nouvelle pour la Ligue 1. Notons par ailleurs que Troyes, en plus de recruter un milieu de terrain, a pour objectif de s’offrir un ailier et un buteur au mercato hivernal.