Une vente record à Toulouse, c'est la plus-value du siècle

Dans : TFC.

Par Nathan Hanini

Après une saison achevée en milieu de tableau (dixième), Toulouse continue de s’installer dans l’élite du football français. En ce début de mercato, la ville rose semble calme. Mais une vente pourrait tout accélérer, mais pas à moins de 25 millions d’euros.

Le mercato du Téfécé n’est pas encore pleinement lancé. Le club de Ligue 1 ayant perdu son président Damien Comolli à la fin du mois de mai n’a enregistré qu’une arrivée, celle de Mario Sauer en provenance du MSK Zilina (Slovaquie). Toulouse poursuit son processus de stabilisation en Ligue 1. Le vainqueur de la Coupe de France 2023 a terminé à la dixième place du championnat l’an passé. Loin de la lutte pour le maintien, les hommes de Carles Martinez Novell étaient cependant trop loin de la lutte pour les places européennes. Sur ce mercato estival, le Téfécé pourrait perdre Charlie Cresswell. Cependant, la vente devrait être élevée.

Charlie Cresswell, c’est 25 millions

Charlie Cresswell at Euro U-21:



🔄Most accurate passes - 420



⚔️Most duels won - 45



🧹Most clearances - 42



An excellent tournament for the Toulouse centre-back! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/HRK0jK6i53 — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) June 29, 2025

Le natif de Preston est arrivé l’an passé en provenance de Leeds United pour 4,50 millions d’euros. Rapidement, l’international espoir anglais (26 sélections) s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans l’axe. Une saison solide qui a été conclue par un titre avec la sélection U21 lors de l’Euro fin juin. Ses performances pendant la compétition ont été remarquées et sa cote continue d’augmenter. Plusieurs clubs ont fait de Charlie Cresswell une priorité. L’Italie est conquise par le défenseur de 22 ans. Toulouse a déjà rejeté une offre de Côme de 15 millions d’euros. The Sun précise que l’AS Roma et l’Atalanta sont intéressés par l’Anglais. Le TFC ne compte pas courber l’échine. Le club table sur une vente entre 21 et 25 millions d’euros. Charlie Cresswell est sous contrat en Haute-Garonne jusqu’en 2028.