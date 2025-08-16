Toulouse recrute un ancien buteur de l'OL ‍!

Dans : TFC.

Par Corentin Facy

Les supporters de Toulouse passent décidément un agréable samedi. En plus de voir leur équipe l’emporter à Nice (0-1), les Violets ont appris la signature à venir de Gift Orban. Un renfort de poids pour le TFC.

La saison ne pouvait pas mieux commencer pour Toulouse. Vainqueur de Nice ce samedi lors de la 1ère journée (0-1), les Violets vont également donner le sourire à leurs supporters grâce au mercato. Et pour cause, le TFC a bouclé la signature de son nouvel attaquant et il s’agit d’un buteur bien connu en France. Selon les informations de Foot Mercato, Gift Orban va s’engager en faveur de l’équipe dirigée par Carles Martinez Novell. Vendu par l’OL à Hoffenheim pour 9 millions en janvier dernier, l’attaquant nigérian de 23 ans ne s’est pas imposé en Bundesliga. C’est donc en Ligue 1 qu’il va tenter de relancer sa carrière, qui patine depuis plusieurs mois.

Gift Orban arrive à Toulouse

🚨EXCL: 🟣🇳🇬 #Ligue1 |



🔐 Accord trouvé entre Toulouse et Hoffenheim pour le prêt avec OA de Gift Orban



🛎 Ding Dong



Avec @LesVioletsCom https://t.co/mS1Oh8zAFM pic.twitter.com/caLFqTWpVk — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 16, 2025

Un accord total a été trouvé entre le TFC et Hoffenheim pour le prêt avec option d’achat, dont le montant n’a pas filtré pour l’instant, de Gift Orban. De quoi faire plaisir aux supporters toulousains, qui pensaient voir débarquer Willem Geubbels ces derniers jours, avant que l’ancienne pépite de l’AS Monaco et du FC Nantes prenne finalement la direction du Paris FC. Voilà en tout cas une recrue qui n’aura pas de mal à s’adapter à la Ligue 1 et qui devrait faire le plus grand bien au secteur offensif toulousain. Du côté de l’OL, on guettera évidemment le retour en France de Gift Orban alors qu’une partie des supporters s’était émue de son départ, estimant que le Nigérian avait beaucoup mieux à donner à Lyon et que le club rhodanien ne lui a pas laissé suffisamment de temps.