L1 ‍: Nice se prend les pieds dans le tapis toulousain

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

1ère journée de Ligue 1 :

Allianz Riviera

Nice-Toulouse 0-1

But : Sidibé (89e)

Eliminé nettement par Benfica en Ligue des champions, Nice devait se relancer face à Toulouse. Une victime idéale car le TFC a pris l'eau en préparation. Cependant, les Violets montraient un meilleur visage que leurs hôtes. Nice subissait et frôlait même le but gag sur une passe mal maîtrisée par Diouf. Le gardien niçois voyait le ballon atterrir sur son poteau (18e). Après la pause, Nice inversait le rapport de force et poussait. La maladresse des attaquants niçois et un bon Restes permettait enfin au TFC de retrouver sa solidité. Toulouse réalisait même le coup parfait en ouvrant le score dans les dernières minutes par Sidibé sur un bon travail de Gboho. 1-0 pour Toulouse qui se rassure, tout le contraire de Nice battu 3 fois sur 3 en matchs officiels.