Toulouse a trouvé son attaquant en Argentine

À quelques jours de la reprise du championnat, le TFC est en passe d’accueillir son nouvel attaquant. Le board du club de Haute-Garonne a trouvé un accord avec le Racing Cordoba pour la venue du jeune Julian Vignolo. L’attaquant de 18 ans débarque tout droit d’Argentine pour concurrencer Franck Magri.

Quels seront les objectifs de Toulouse cette saison ? La formation de Carles Martinez Novell a vécu une première partie d’été assez calme sur le mercato marqué par la seule arrivée de Mario Sauer. Le Slovaque a débarqué pour un peu moins de deux millions d’euros. Mais ces dernières semaines, le club de Haute-Garonne a accéléré. Deux recrues sont arrivées. L’attaquant argentin Santiago Hidalgo et le milieu Abu Francis sont les deux nouvelles têtes du côté du sud de la France. Mais cette semaine, le TFC doit accueillir un nouvel offensif. Une demande spécifique de son entraineur, Carles Martinez Novell qui doit pallier les départs de Zakaria Aboukhlal et de Shavy Babicka.

Toulouse a trouvé un renfort offensif

(🟣🟣)



🚨Julian Vignolo 🇦🇷 au TFC ! C’est fait ! ✅



➡️Accord total entre toutes les parties 🎯



➡️La signature du buteur argentin est imminente ⏳#TFC



(@LesVioletsCom) pic.twitter.com/gVDel2mgna — Transfert Radar (@TransfertRadar) August 15, 2025

Dans cette optique, les dirigeants toulousains se sont concentrés sur la venue d’un attaquant de pointe. Selon le média Les Violets, Toulouse a trouvé un accord avec le club du Racing de Córdoba. La formation argentine va céder le jeune Julian Vignolo. Âgé de 18 ans, le joueur de deuxième division argentine a inscrit cinq buts et délivré trois passes décisives en 23 apparitions en championnat depuis le début de l’année 2025. Le média les Violets dévoile que Julian Vignolo est un concurrent de plus pour Franck Magri au poste de numéro neuf. Depuis le départ de Thij Dallinga à l’été 2024, la formation toulousaine s’est retrouvée plus d’une fois en difficulté offensivement. Julian Vignolo va donc devoir s’adapter rapidement. Le montant du transfert n’est pas encore connu pour un joueur évalué à 400 000 euros sur Transfermarkt.