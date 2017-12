TFC : Un revers à Strasbourg, mais Dupraz a « passé un très bon moment »

Dans : TFC, Ligue 1, RCSA.

Pascal Dupraz, entraîneur de Toulouse, après la défaite à Strasbourg (1-2) : « À la mi-temps, nous devons mener au score. Des faits de jeu nous sont préjudiciables en première mi-temps. C'est pas faute de dire aux joueurs de restés concentrés et vigilants, mais des erreurs individuelles nous coûtent cher. Cela dit, Strasbourg mérite sa victoire. J'ai passé un très bon moment de football. On sent que le Racing va compter dans les prochaines années. J'ai vécu un moment magique ce soir. J'espère que Toulouse jouera en Ligue 1 ici l'année prochaine. Superbe ambiance. Laurey est un excellent entraîneur. Il faut reconnaître que ce soir j'ai été très moyen ».