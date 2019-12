TFC : Toulouse s'offre un défenseur norvégien

Dans : TFC.

En pleine déconfiture en Ligue 1, le Toulouse Football Club a officialisé ce lundi la signature de Ruben Gabrielsen, un solide défenseur norvégien.

« Capitaine du Molde FK avec qui il vient de remporter le championnat de Norvège, Ruben Gabrielsen vient de s’engager avec le TFC en ses derniers jours de l’année 2019. Le défenseur central, capable d’évoluer axe droit ou axe gauche, vient de parapher un contrat de trois ans avec le club toulousain. Décrit par les observateurs comme l’un des meilleurs spécialistes d’Eliteserien à ce poste, Ruben s’apprête à vivre sa première expérience à l’étranger après avoir totalisé 195 matchs en Première Division norvégienne (pour 11 buts inscrits et 7 passes décisives) et remporté deux titres de champion », précise le TFC, dont l'objectif en 2020 sera de sauver sa place en Ligue 1. Et pour cela un défenseur tel que Ruben Gabrielsen ne sera pas de trop.