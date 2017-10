TFC : Dupraz va « faire la gueule » à cause de l'ASSE

Dans : TFC, Ligue 1, ASSE.

Pascal Dupraz, entraîneur de Toulouse, après le nul contre l'ASSE (0-0) : « Aux points, je pense que l'on mérite de gagner. Il y a avait la place pour gagner. Il aurait fallu un peu plus de maîtrise technique et un peu plus d'altruisme parfois. C'était un match haletant à défaut d'être maîtrisé. Oui, on a perdu deux points. Tout le monde semble s'en contenter, mais moi je vais faire la gueule toute la soirée ».