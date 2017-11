TFC : Imbula n’aurait pas dû déconner avec Dupraz...

Dans : TFC, Ligue 1.

Pour le déplacement à Dijon samedi, à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1, Giannelli Imbula (25 ans) ne figure pas dans le groupe de Toulouse. Et ce pour plusieurs raisons.

Pour commencer, le milieu prêté par Stoke City peine à retrouver une bonne condition physique. Cela se ressent dans ses prestations décevantes depuis le début de la saison. Mais ce qui a le plus agacé Pascal Dupraz, c’est son attitude samedi dernier. Alors que le Téfécé était neutralisé par Metz (0-0 score final), Imbula ne s’est pas du tout pressé pour sortir au moment de son remplacement à la 64e minute. Et lorsqu’il a enfin quitté le terrain, l’ancien Marseillais a directement rejoint les vestiaires, provoquant la colère des supporters, et celle de son entraîneur apparemment.

« C'est une décision qui m'appartient, chacun la commente à sa manière. Moi je ne la commente pas. C'est un joueur de l'effectif, présent depuis le début de la saison, qui fait des efforts, qui doit en faire encore pour retrouver son meilleur niveau. Je pense qu'il a avec le coach, surtout avec le club, des alliés déterminants. On joue notre rôle d'allié et il se trouve que là, en allant à Dijon, je décide de ne pas le mettre dans le groupe. Après vous faites votre interprétation », a expliqué Dupraz, relancé sur la sortie d’Imbula.

Priorité à ceux « qui ont envie de jouer »

« Ce n'est pas le foot tel que je le conçois, a-t-il commenté. Malheureusement, mon métier m'oblige à passer à autre chose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ce n'est pas ma manière d'être, c'est tout. Je fais des choix, et ma recherche c'est aussi de s'intéresser aux joueurs qui ont envie de jouer. Vous l'interprétez à votre manière et je ne suis pas obligé de tout vous dire, mais la chose certaine c'est qu'il ne fait pas partie des 18. » Souvent critiqué pour son comportement, Imbula se dirige vers un nouveau placard dans sa carrière...