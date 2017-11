TFC : Dupraz allume Ménès « qui se croit footballeur car il fait 10 jongles »

Dans : TFC, Ligue 1.

Le TFC n'est pas au mieux de sa forme actuellement, le club toulousain pointant à là 14e place de Ligue 1 après sa défaite samedi à Dijon. Et Pascal Dupraz le sait mieux que quiconque, la manière dont sa formation évolue ne fait pas l'unanimité et prête évidemment le flanc aux critiques. Ce qui est bien évidemment arrivé via Pierre Ménès. « À un moment donné, il va falloir que Pascal Dupraz se pose des questions. Il est très bon en conférence de presse mais il est beaucoup moins inspiré sur son banc de touche », a lancé le consultant de Canal+, pas fan du coach toulousain.

Et ce dernier le lui rend bien. Car même s'il n'a pas cité le nom de Pierre Ménès, Pascal Dupraz a répondu sur le même ton. « On est là, humblement, pour essayer, à notre maigre niveau bien sûr, on n'est pas des sommités de l'entraînement, juste des besogneux du football comme certains ne manqueront pas de le rappeler dans leurs analyses. Vous savez, ceux qui sont ventripotents et qui montrent qu'ils sont d'excellents footballeurs parce qu'ils font dix jongles. Ceux-ci ne vont pas manquer de dire qu'ils ont analysé, épluché, notre match entre deux saucisses et deux petits fours. Le responsable, il est là, on sort la scie à métaux, on découpe », a confié Pascal Dupraz, dont les dix jongles font évidemment réponse à une polémique d'il y a quelques années entre Patrice Evra et Pierre Ménès, lequel avait accompli dix jongles devant une caméra pour répondre à Evra.