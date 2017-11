TFC : Déprimé, Dupraz était prêt à changer neuf joueurs...

Dans : TFC, Ligue 1.

Pascal Dupraz (entraîneur du TFC après la défaite à Nantes) : « On n'a pas joué la première mi-temps. On a oublié que Nantes impose un défi physique. On avait l'impression de voir des U17 contre des seniors. Ce n'était pas difficile de faire mieux en seconde. On a la chance d'égaliser, on maîtrise. On fait une double erreur sur un coup de boutoir nantais. Amian fait une erreur, Sylla fait une erreur. Quand tout le monde sera rentré de sélection, je montrerais à mes attaquants les appels de Sala. J'avais envie de faire trois changements à la mi-temps, j'aurais pu en faire neuf. Ce n'est pas sous prétexte que mes joueurs font n'importe quoi que je dois faire pareil.»