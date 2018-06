Officiel : Issa Diop à West Ham pour 25 ME

West Ham a officialisé ce mardi soir la signature d’Issa Diop en provenance de Toulouse. Le défenseur central du TFC était devenu, à seulement 21 ans, un cadre du club haut-garonnais, mais personne n’a pas pu résister aux 25 ME posés par la formation londonienne. Il s’agit du record pour une recrue chez les Hammers, ce qui en dit long sur l’investissement réalisé pour l’international espoir tricolore.

West Ham United are delighted to confirm the signing of French defender Issa Diop!https://t.co/oYDBYo4flx