Le TFC sans patron, Sadran ne reviendra pas

Par Claude Dautel

Damien Comolli ayant décidé de quitter ses fonctions de président du Toulouse Football Club à la surprise générale, le mystère plane sur celui qui va assurer l'intérim. Il ne faudra pas compter sur Olivier Sadran, l'ancien propriétaire du TFC.

Depuis mercredi, et l'officialisation de la démission de Damien Comolli, attendu à la Juventus, c'est la stupéfaction du côté de la ville rose où personne n'avait vu le coup venir au moment où des rumeurs de rachat du TFC circulent de plus en plus. A l'ouverture du mercato estival, Toulouse n'a donc plus de patron, et le flou est total sur la manière dont RedBird Capital Partners va se sortir de ce souci majeur. Toujours actionnaire du Toulouse Football Club, dont il a 15% des parts, Olivier Sadran est un candidat naturel à cette mission en attendant que Damien Comolli ait un successeur définitif. Mais, dans les colonnes de L'Equipe, l'ancien propriétaire du TFC prévient qu'il ne faudra pas compter sur lui pour revenir aux affaires.

Le TFC se cherche un patron

𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́

Le Toulouse Football Club annonce le départ de son Président, Damien Comolli, après près de cinq années à la tête du club.



Cette décision, motivée par une volonté personnelle d’ouvrir un nouveau chapitre professionnel, intervient à l’issue d’un cycle marqué… pic.twitter.com/96o2OtSv17 — Toulouse FC (@ToulouseFC) May 28, 2025

Pour Olivier Sadran, cette mission n'est pas impossible, mais presque, tant Damien Comolli a fait du bon boulot dans des conditions pourtant difficiles. « Personne n'est en capacité de reprendre. Je ne m'en suis pas mêlé et je ne m'en mêlerai pas, mais le départ de Damien est une grosse perte. C'est un mec de valeur qui s'est vraiment impliqué et qui avait envie de vivre là. Si les choses s'étaient déroulées de façon stable, je ne pense pas qu'il serait parti. Les allers-retours incessants, un jour on vend aux Américains ou aux Qatariens, un jour on ne vend pas, ça l'a vraiment fatigué. C'est pénible, même pour moi. Sans parler du projet de centre de performance à l'arrêt. On recule... », a prévenu Olivier Sadran, ce qui ne va pas rassurer les supporters toulousains.