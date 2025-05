Strasbourg se lance sur ce goleador marocain

Dans : RCSA.

Par Corentin Facy

L’OM n’est pas le seul club de Ligue 1 à s’intéresser à Hamza Igamane. Strasbourg est également très chaud sur le dossier de l’attaquant marocain évoluant aux Rangers.

A la recherche d’un avant-centre l’hiver dernier, l’Olympique de Marseille a misé sur Amine Gouiri afin de compenser le départ d’Elye Wahi, vendu à l’Eintracht Francfort. L’international algérien s’est idéalement adapté à l’OM, mais Medhi Benatia et Pablo Longoria aimeraient recruter un nouveau numéro neuf cet été afin de suppléer l’ancien Rennais dans une saison qui s’annonce chargée avec le retour de la Ligue des Champions à Marseille. Peu de pistes offensives ont filtré pour l’instant, à l’exception de celle menant à Hamza Igamane, attaquant marocain de 22 ans évoluant aux Glasgow Rangers.

Le natif de Témara n’est toutefois pas uniquement ciblé par l’OM en Ligue 1. Et pour cause, l’insider Mohamed Toubache-Ter nous apprend que le Racing Club de Strasbourg est également très chaud dans le dossier menant au buteur marocain. Il faut dire que le club alsacien a de très fortes chances de perdre son meilleur buteur Emanuel Emegha lors du mercato, il est donc logique que l’actuel 6e du championnat explore plusieurs pistes pour compenser le potentiel départ du Néerlandais.

Strasbourg se penche sur le dossier Hamza Igamane

Outre la piste Hamza Igamane, le RC Strasbourg creuse le dossier Matthis Abline, pas certain de rester à Nantes, même en cas de maintien des Canaris en Ligue 1. Reste maintenant à voir qui de l’Olympique de Marseille ou de Strasbourg fera le plus gros forcing pour Hamza Igamane. Surtout, il sera intéressant de connaître le prix fixé par les Glasgow Rangers pour s’attacher les services de l’attaquant, auteur de 16 buts et de 3 passes décisives toutes compétitions en Ecosse. Une chose est sûre, les Glasgow ne braderont pas leur buteur, recruté seulement l’été dernier en provenance de l’AS FAR Rabat et encore sous contrat jusqu’en 2029.