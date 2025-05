L'OM envoie du lourd pour s'offrir Hamza Igamane

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Satisfait des performances d’Amine Gouiri, l’OM ne cherchera pas forcément à s’offrir un titulaire en attaque lors du prochain mercato. Ce qui ne veut pas dire que Medhi Benatia ne surveille pas les bonnes opportunités.

Déçu par le rendement d’Elye Wahi et de Neal Maupay, l’Olympique de Marseille a décidé de bouleverser son secteur offensif lors du mercato hivernal avec le départ de l’international espoirs français à Francfort. Dans l’autre sens, le club phocéen a finalisé la signature d’Amine Gouiri en provenance du Stade Rennais. Un transfert gagnant pour Medhi Benatia puisque l’international algérien multiplie les buts et les passes décisives sous le maillot de l’OM. L’idée de l’actuel dauphin du PSG est de continuer à faire confiance à Amine Gouiri la saison prochaine en tant que titulaire.

Igamane à vendre…

Les Rangers vont devoir faire entrer de l’argent frais pour reconstruire une équipe et l’un des joueurs pouvant apporter de l’argent et surtout suivies par plusieurs clubs est l’attaquant Marocain.

Tottenham, Everton, Séville et l’OM sont les plus intéressés… pic.twitter.com/DO9sHSJQGT — Hakim (@Z_hakos) May 10, 2025

En revanche, rien ne dit que Neal Maupay aura toujours la confiance de Roberto De Zerbi, raison pour laquelle les dirigeants marseillais prospectent pour trouver un nouveau concurrent à Amine Gouiri. Et selon le média Lions de l’Atlas, c’est en Ecosse que l’Olympique de Marseille pourrait trouver le joueur idéal. En effet, les dirigeants phocéens sont bouillants pour recruter Hamza Igamane, international marocain de 22 ans, auteur de 15 buts avec les Glasgow Rangers. L’OM figurerait d’ailleurs parmi les clubs intéressés par le joueur marocain et pourrait rapidement envoyer une offre ferme pour le recruter.

L'OM parmi les clubs les plus chauds sur Igamane

Les dirigeants olympiens vont toutefois devoir se défaire d’une concurrence importante avec Tottenham, Everton et le FC Séville. En cas de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions, l’OM n’aura toutefois pas à rougir face à la concurrence et devrait avoir de très bonnes chances de rafler la mise. On peut imaginer par ailleurs que le directeur sportif marseillais Medhi Benatia saura activer ses réseaux pour tenter de trouver de convaincre son compatriote. Reste maintenant à voir si Hamza Igamane, sous contrat avec les Glasgow Rangers jusqu’en juin 2029, donnera sa priorité à Marseille.