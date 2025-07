Strasbourg attaque un buteur vedette argentin ‍!

Dans : RCSA.

Par Quentin Mallet

A la recherche de bonnes opportunités pour renforcer son secteur offensif, le RC Strasbourg s'est lancé dans une opération de grande ampleur. Le club alsacien s'intéresse vivement à l'un des gros noms de la deuxième division espagnole.

La fenêtre estivale de transferts est parfaitement agitée du côté du RC Strasbourg. Par l'intermédiaire de BlueCo, le consortium américain à qui appartient également Chelsea, le pensionnaire de Ligue 1 profite d'une manne financière importante pour améliorer considérablement son effectif. Et au vue des échéances sportives de la saison prochaine, avec notamment une participation à la prochaine Ligue Europa Conférence, Liam Rosenior aura bien besoin de sang neuf. Le RCSA a déjà déboursé 63 millions d'euros pour faire venir plusieurs joueurs, mais le transfert le plus important n'est peut-être pas encore arrivé.

Strasbourg passe la seconde

Si l'on en croit les dernières révélations de L'Equipe, le RC Strasbourg est à la recherche d'un nouvel attaquant de pointe. Et ce dernier ne pourrait être nul autre que Joaquin Panichelli. L'attaquant d'Alavés sort d'une saison très remarquée en deuxième division espagnole. L'Argentin de 22 ans a inscrit 21 buts et 8 passes décisives et est indéniablement l'un des noms à retenir de la saison passée en Espagne. Pour le recruter, toutefois, il faudra compter sur un chèque particulièrement important. En effet, son club n'attend que des offres d'un montant équivalent à celui de sa clause libératoire, soit 20 millions d'euros.

Le quotidien sportif français indique en outre que, malgré la très forte concurrence sur le dossier, le RC Strasbourg pourrait trouver un accord pour un transfert d'un montant légèrement inférieur à ladite clause. Si un terrain d'entente entre toutes les parties est trouvé, alors Joaquin Panichelli devrait signer un contrat de cinq ans avec l'écurie alsacienne. Une excellente pioche si le dossier se concrétise. Sa possible association avec Emanuel Emegha a de quoi faire saliver les supporters.