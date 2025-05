Strasbourg prend un gros vent sur cette piste algérienne

Dans : RCSA.

Par Corentin Facy

Intéressé par Farès Chaïbi, le RC Strasbourg ne devrait pas aller plus loin dans ce dossier. L’ancien milieu offensif de Toulouse n’a aucunement l’intention de quitter l’Allemagne après seulement un an à Francfort.

Sixième de Ligue 1 à une journée de la fin du championnat, le RC Strasbourg abordera le mercato avec énormément d’ambitions, peu importe son classement final. Malgré les probables départs d’Andrey Santos ou encore d’Emanuel Emegha, le club alsacien souhaite continuer à être compétitif la saison prochaine et le soutien de son actionnaire BlueCo lui permet d’être attractif pour de nombreux joueurs. C’est notamment le cas en ce qui concerne Matthis Abline, désigné comme la piste numéro 1 pour remplacer Emanuel Emegha sur le front de l’attaque. Une autre piste a été révélée par L’Equipe cette semaine, celle menant à Farès Chaïbi, en manque de temps de jeu à Francfort depuis son transfert en provenance de Toulouse il y a un an.

Chaïbi veut rester à Francfort malgré l'intérêt de Stasbourg

Abline vendu à Strasbourg, Nantes n'a pas le choix https://t.co/MxDFAMF9Tu — Foot01.com (@Foot01_com) May 14, 2025

Sur le papier, l’idée était excellente de la part de la cellule de recrutement du Racing, mais elle ne devrait toutefois pas aboutir. En effet, La Gazette du Fennec dévoile que pour Farès Chaïbi, un départ de Francfort un an seulement après son arrivée en Bundesliga n’est pas à l’ordre du joueur. Valorisé à près de 10 millions d’euros sur le marché des transferts, l’international algérien de 22 ans souhaite persister à Francfort, où il est certain de pouvoir s’imposer sur le long terme. Strasbourg et les autres clubs intéressés peuvent donc passer leur chemin, le natif de Lyon va « se battre pour sa place » à Francfort et a donc peu de chances de changer de club lors du mercato. A moins que l’Eintracht le pousse dehors, ce qui n’est pas vraiment la tendance actuellement.