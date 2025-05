Abline vendu à Strasbourg, Nantes n'a pas le choix

Dans : RCSA.

Par Corentin Facy

Excellent avec Nantes cette saison, Matthis Abline a tapé dans l’oeil de Lille mais surtout de Strasbourg. Son départ est quasiment acté, les Canaris ayant un besoin vital de vendre lors du mercato.

Auteur de 8 buts et 2 passes décisives en Ligue 1 cette saison, Matthis Abline fait clairement partie de ceux qui ont permis de sauver les meubles à Nantes en 2024-2025. Sur le front de l’attaque des Canaris, le buteur de 22 ans n’a jamais déçu, et il pourrait être récompensé avec un joli transfert lors du mercato à venir. Et pour cause, L’Equipe révèle que l’ancien attaquant du Stade Rennais est convoité par deux équipes du haut de classement. Lille suit les performances de Matthis Abline de longue date, mais dans ce dossier, les Dogues pourraient se faire coiffer par Strasbourg.

📝 Mercato :



• Le Racing ne lâche pas la piste Mathis Abline pour cet été ! 🇫🇷🐥



• Lille est aussi sur le dossier, le joueur devrait quitter Nantes lors de la prochaine période de mercato. 👀🔥



• Par ailleurs, le joueur est conseillé par la même agence que celle de Liam… pic.twitter.com/ne7H7DgYWs — Le Journal Strasbourgeois 🗞️ (@JournalDuRcsa_) May 14, 2025

Le club alsacien a de fortes chances de perdre Emanuel Emegha et pour le remplacer, la direction sportive du Racing a flashé sur Matthis Abline. Le profil du joueur fait l’unanimité en interne, et un transfert est clairement envisageable puisque le quotidien national l’affirme, le FC Nantes ne s’opposera pas au départ de l’international espoirs français. Waldemar Kita a un besoin vital de vendre pour combler le déficit né de la crise des droits TV, et le départ de Matthis Abline est donc acté. Reste maintenant à voir pour quel prix, car le média précise que le club de Loire-Atlantique n’a aucunement l’intention de brader Abline en le vendant pour une somme inférieure à sa valeur.

Nantes contraint de vendre cet été

Acheté pour 10 millions d’euros à Rennes l’été dernier, l’attaquant né à Angers vaut sans doute près du double à présent. Une somme qui ne devrait pas effrayer Strasbourg, qui s’apprête à réaliser quelques plus-values intéressantes lors de ce mercato estival avec plusieurs joueurs courtisés à forte valeur marchande. Dans le même temps, l’insider Mohamed Toubache-Ter nous apprend que Strasbourg a également un faible pour Farès Chaïbi, milieu offensif auteur d’un but et de deux passes décisives avec l’Eintracht Francfort, où il est remplaçant depuis son arrivée en provenance de Toulouse l’été dernier pour 10 millions d’euros.