Strasbourg fonce sur un prodige espagnol

Après une saison réussie dans l’élite du football français, le Racing club de Strasbourg va disputer une coupe d’Europe la saison prochaine. Dans cette démarche, Liam Rosenior aura besoin de renforts. Les Alsaciens observent le jeune Mateo Joseph.

Strasbourg garde le cap sur sa politique de recrutement. En quête de renforts sur le mercato estival, le club alsacien cible des jeunes joueurs à fort potentiel. Très présent dans la rotation de Leeds cette saison, Mateo Joseph devrait quitter le promu anglais. L’international espoir espagnol disputera l’Euro espoir cet été avec la Roja. Joseph fait partie des attaquants d’avenir pour la sélection hispanique. Destiné à jouer pour l’Angleterre, le natif de Santander a finalement opté pour l’équipe d’outre Pyrénées. Lors de cet exercice 2024/2025, l’avant-centre est apparu à 39 reprises du côté de la Championship mais avec seulement 24% de titularisation. Ce dimanche le journal l’Equipe évoque la possibilité que l’Espagnol débarque du côté de Strasbourg cet été.

#BREAKING: Strasbourg are considering a move for Leeds striker Mateo Joseph (21yo) 🇪🇸



Leeds need to raise funds to sufficiently improve their squad and would consider selling Joseph for a fee in the region of £11m (€13m).



(LeedsLive 🤝 @lequipe | @CyrilOlives) #BlueCo #RCSA pic.twitter.com/otyIO8xVOi