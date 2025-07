Strasbourg continue son incroyable mercato à Manchester City

Dans : RCSA.

Par Quentin Mallet

Avec la qualification pour la prochaine Ligue Europa Conférence, le RC Strasbourg a besoin de plus de profondeur dans son effectif pour jouer sur plusieurs tableaux. Pour renforcer son secteur défensif, l'écurie alsacienne a fait une offre à Manchester City pour l'un de ses cracks.

Depuis l'ouverture officielle du mercato estival 2025, le RC Strasbourg est le club qui a le plus dépensé parmi tous les pensionnaires du championnat de France de Ligue 1. Et de très loin. En attendant les grosses dépenses à venir du Paris Saint-Germain, les Alsaciens dominent le classement avec déjà 80 millions d'euros investis. Et force est de constater qu'ils ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Avec la participation à la prochaine édition de la Ligue Europa Conférence, le RCSA doit renforcer son effectif en apportant à Liam Rosenior plus de profondeur dans son groupe. À en croire les dernières nouvelles, il y a encore des besoins en défense centrale.

Le RCSA derrière un crack à 5 ME de Man City

Le RC Strasbourg aurait aimé s'offrir CJ Egan-Riley gratuitement, mais l'ancien défenseur central de Burnley est parti à l'OM. Pour compenser, les Alsaciens ont continué de scruter le marché britannique et ont coché le nom de Jahmai Simpson-Pusey. Selon les informations du journaliste Pete O'Rourke, la direction alsacienne a même déjà formulé une offre à Manchester City pour le jeune défenseur central de 19 ans. La saison dernière, il a participé à 2 rencontres de Premier League avec l'équipe première. Même chose en Ligue des champions où il a cumulé 112 minutes en deux apparitions. Il compte aussi du temps de jeu en coupe nationale, de quoi lui apporter une expérience déjà intéressante pour un joueur qui sort tout juste de l'académie.

Aucune information n'a en tout cas filtré sur le montant de l'offre strasbourgeoise. La valeur marchande de Jahmai Simpson-Pusey est aujourd'hui estimée à 5 millions d'euros par Transfermarkt. En tout cas, le RCSA ne s'arrête plus.