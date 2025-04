Strasbourg capitale européenne, Rosenior n'a plus peur

Dans : RCSA.

Par Quentin Mallet

Après le triste, mais non moins important, match nul glané à Monaco, le RC Strasbourg est encore en course pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Un objectif désormais pleinement assumé par Liam Rosenior.

Qui aurait pu annoncer en début de saison que le RC Strasbourg se mêlerait à la course aux places qualificatives pour la Ligue des champions. La Ligue 1 nous réservant chaque année son lot de surprises, elle n’a pas manqué cette fois non plus. Invaincu depuis 9 rencontres au coup d’envoi du match face à l’AS Monaco, un concurrent direct au podium, les hommes de Liam Rosenior ont quitté Louis II avec le point du nul. Le match terne ne cache pas la satisfaction pour les Alsaciens de ne pas laisser s’échapper les Monégasques. En conférence de presse d’après-match, l’entraineur du Racing a ouvertement assumé l’objectif de fin de saison : la qualification pour la prochaine C1.

Strasbourg en Ligue des champions, c’est l’objectif

Monaco et Strasbourg, embrouille finale entre les entraîneurs https://t.co/h6gxHNQLkX — Foot01.com (@Foot01_com) April 19, 2025

« Je suis heureux, mais je pourrais être plus heureux et je veux être plus heureux. La Ligue des champions, c'est l'objectif. Et je crois en ces joueurs, qui eux-mêmes croient qu'ils peuvent le faire. Ce que je vois, c'est un mental fort, une forte conviction dans le groupe, un désir de gagner. Quand vous avez cela, vous pouvez faire de très bonnes choses. Depuis le début, j'ai dit que je croyais au groupe (...), mais soyons honnêtes, personne ne pensait cette équipe capable de ça au début de la saison. Dans les vestiaires, j'ai vu des joueurs déçus de faire un nul à Monaco. Malgré dix matchs sans défaite, ils sont déçus de ne pas avoir gagné contre Nice et Monaco. Cela montre à quelle vitesse nous avons progressé dans un laps de temps très court », a déclaré Liam Rosenior.

Avec le nul face à l’AS Monaco et le dixième match consécutif sans perdre, le RC Strasbourg ne compte plus que trois points de retard sur la troisième place du podium, occupée par ce dernier belligérant. Considérant que, hormis la réception du PSG, les trois dernières rencontres de la saison sont plus qu’abordables, les rêves sont tout à fait permis.