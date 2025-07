Reims doit vendre, Strasbourg flaire un énorme coup

Dans : RCSA.

Par Corentin Facy

Relégué en Ligue 2, le Stade de Reims n’est pas en position de force pour garder ses meilleurs éléments. Strasbourg souhaite en profiter pour enrôler le prometteur milieu de terrain français Valentin Atangana.

Valeur sûre de Ligue 1 ces dernières années, le Stade de Reims est tombé en Ligue 2 après la défaite lors de son barrage contre le FC Metz. Conséquence directe, le club champenois doit vendre cet été pour équilibrer ses comptes. Koné, De Smet et Diouf ont déjà fait leurs valises, et ce n’est sans doute pas terminé. Plusieurs joueurs de l’effectif rémois sont courtisés. C’est notamment le cas de Valentin Atangana, prometteur international espoirs français de 19 ans. Selon les informations de Foot Mercato, Suttgart est très intéressé par la perspective de faire venir le milieu défensif de 19 ans, mais il n’est pas exclu non plus qu’il reste en France.

Strasbourg veut Valentin Atangana

En Ligue 1, un club a manifesté son intérêt au cours des dernières heures : Strasbourg. Pas étonnant puisque le club alsacien cherche activement un remplaçant à Habib Diarra, transféré à Sunderland il y a quelques jours pour plus de 35 millions d’euros. Des premières discussions concrètes se sont tenues entre Reims et Strasbourg pour voir s’il était possible de trouver un accord alors que Valentin Atangana, sous contrat avec la formation champenoise jusqu’en 2027, est valorisé à hauteur de 10 millions d’euros. Nul doute que dans l’entourage du joueur, on voit sans doute cet intérêt d’un bon oeil et Strasbourg va maintenant devoir se montrer convaincant pour devancer la concurrence allemande dans ce dossier.