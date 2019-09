PSG-RCSA : Neymar va encore se faire attraper, Laurey n'y sera pour rien

Dans : RCSA, PSG, Ligue 1.

Jouera, jouera pas ? Une chose est sûre, tous les regards seront tournés vers Neymar ce samedi après-midi.

Après l’échec de son transfert, ses propos sur la remontada et ceux récents de son père, l’attaquant du Paris Saint-Germain sera probablement accueilli par des sifflets et des insultes au Parc des Princes. Une ambiance hostile qui pourrait gêner le club de la capitale et faire les affaires de Strasbourg. En tout cas, l’entraîneur alsacien Thierry Laurey, critiqué pour sa déclaration suite à la blessure du Brésilien la saison dernière, ne compte pas se servir du contexte.

« Non, ce n'est pas à l'ordre du jour. Absolument pas, a insisté le coach du Racing. On a des armes. Les supporters vont siffler, mais Paris est premier... On vient pour essayer de prendre un ou trois points. Les Parisiens ont leurs problèmes, on a les nôtres. C'est assez simple à préparer, la seule inconnue c'est de savoir quelle équipe ils vont aligner. On s'adaptera s'il est nécessaire de s'adapter. » Quoi qu’il arrive, Laurey sait qu’il affrontera une équipe composée d’éléments talentueux.

« Si les planètes ne sont pas alignées... »

« Les problèmes des Parisiens nous importent peu. Je suis très content de voir de grands joueurs signer à Paris, j'ai beaucoup de respect pour la majorité des joueurs. Paris domine largement le championnat depuis des années, c'est une équipe qui est largement au-dessus de tout le monde, a-t-il rappelé. Arriver à faire quelque chose contre eux c'est une fierté. Si les planètes ne sont pas alignées, tu reçois... Après que ce soit Pierre Paul ou Jacques en face, ça ne me contrarie pas. Qui que ce soit en face, ce sera un grand joueur. » Rappelons que le PSG sera privé de Thilo Kehrer, Julian Draxler, Kylian Mbappé et Edinson Cavani.