Officiel ‍: Strasbourg blinde Rosenior jusqu'en 2028

Par Guillaume Conte

Grand artisan de la belle saison du RC Strasbourg, Liam Rosenior en a été récompensé avec une prolongation de contrat. L’entraineur britannique s’est engagé sur le long terme avec le club du Grand Est, jusqu’en juin 2028. Une vraie marque de confiance pour celui qui a su fédérer un effectif jeune et en faire un candidat désormais plus que crédible à une place en Ligue des Champions pour la saison prochaine.

« Signer au Racing est la meilleure décision de ma carrière, et c’est une immense fierté de prolonger ici. La confiance renouvelée du Président Marc Keller et du club me touche profondément ; je veux leur rendre cette confiance sur le terrain (…) Je crois fermement en notre projet et en l’avenir du Racing : ensemble, nous pouvons construire quelque chose de spécial », a prévenu le technicien arrivé de Hull City l’été dernier.