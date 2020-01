Officiel : Majeed Waris débarque à Strasbourg !

Dans : RCSA.

Dans les petits papiers depuis plusieurs jours, l’arrivée d’Abdul Majeed Waris du côté de Strasbourg est désormais officielle.

En effet, ce jeudi soir, le Racing a annoncé la nouvelle dans un communiqué. À 28 ans, l’attaquant ghanéen quitte donc le FC Porto « pour un prêt de six mois, assorti d’un contrat de deux ans ». Ce qui signifie donc que l’ancien buteur du FC Nantes est désormais lié avec le RCSA jusqu’en 2022.

« Je suis très heureux de venir au Racing. C’était ma priorité de revenir en France. Strasbourg est un club que je connais. Loic Désiréet le Racing me suivent depuis plusieurs mois. J’ai affronté Strasbourg récemment avec le FC Nantes. Il y a une ambiance incroyable dans le stade et j’ai envie de vivre des grands moments avec le public de la Meinau. J’espère apporter mes qualités dans une équipe qui a déjà de très bons attaquants. Je connais Kenny Lala avec qui j’ai joué à Valenciennes et Lamine Koné qui a été mon coéquipier à Lorient. Je me réjouis de retrouver mon ami Alexander Djiku avec qui j’ai partagé les vacances au Ghana. J’ai vraiment hâte que ça commence mais aussi de découvrir cette belle ville de Strasbourg », a lancé, sur le site de son nouveau club, Waris, qui aura donc à coeur de relancer sa carrière en L1 dans un club où il devra concurrencer Ludovic Ajorque.