Officiel ‍: Habib Diarra vendu à Sunderland, jackpot pour Strasbourg

Dans : RCSA.

Par Quentin Mallet

Les rumeurs envoyant Habib Diarra à Sunderland étaient donc vraies. Annoncé depuis un certain temps du côté du promu en Premier League, le milieu de terrain du RC Strasbourg, où il y a été formé depuis ses 14 ans, a officiellement été transféré contre 35 millions d'euros. Grâce à ce départ, le club alsacien bat de très loin le record de sa plus grosse vente, détenu jusqu'à présent par Habib Diallo et ses 18 millions d'euros rapportés.

A Sunderland, Habib Diarra a signé un contrat de 5 saisons et va découvrir un projet ambitieux mené par Régis Le Bris, ancien entraineur du FC Lorient. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le RC Strasbourg a salué le parcours exemplaire de celui qui a disputé 102 matchs professionnels à seulement 21 ans.