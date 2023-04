L'ASSE en vente, la Ferrari est au garage

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Dixième de Ligue 2, Saint-Etienne a assuré son maintien après un début de saison pour le moins chaotique. L'actualité tourne désormais autour de la vente du club.

Il y a encore quelques mois, l’incertitude planait autour de l’avenir de l’AS Saint-Etienne en Ligue 2. Pendant plusieurs semaines, les Verts ont occupé la dernière place du classement. Mais la patience des supporters a été récompensée par une belle remontée et l’ASSE occupe désormais la dixième place du classement avec 42 points. Les regards sont de nouveau tournés vers Roland Romeyer et vers une possible vente du club, évoquée depuis plus d’un an.

A ce jour, rien de sérieux ne semble enclenché dans le processus de vente de Saint-Etienne. Cela étant, l’objectif est toujours de vendre le club à un riche investisseur pour Roland Romeyer, lequel s’est exprimé à ce sujet sur l’antenne de la radio RCF. « Il y en a plein des milliardaires ! Le problème c’est que je ne sais pas si ce seront des français, des étrangers… je ne sais pas qui achètera. Pour le moment, ce que j’essaie de faire comprendre aux gens, c’est que là il y a une Ferrari super belle, elle est en réparation, elle va mieux, et puis après on verra ce qu’il se passera » estime Roland Romeyer, pour qui l’investisseur qui posera ses valises à Saint-Etienne fera une excellente affaire, avant de poursuivre.

Le maintien de l'ASSE peut accélérer la vente

« Écoutez, pour le moment ce que tout le monde attendait c’est qu’on se maintienne. Après je sais qu’il y aura des possibilités, mais est-ce qu’on trouvera la perle rare comme je le souhaite ? Si on veut jouer les premiers rôles, il faut trouver quelqu’un qui a de l’argent pour capitaliser dans le club » a estimé Roland Romeyer, pour qui le maintien de l’ASSE en Ligue 2 va permettre de reprendre les discussions avec les potentiels acheteurs. Et espérer un dénouement rapide, que les supporters attendent de longue date.