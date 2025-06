Une vente à 20 millions, l'ASSE a fait l'affaire du siècle

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Les Verts savent qu'ils ne pourront pas garder certains joueurs, qui ont une très belle valeur marchande.

L'ASSE n'a pas tenu la distance en Ligue 1 la saison passée et a vécu une nouvelle relégation à l'échelon inférieur. Les Verts auront pour ambition une remontée rapide mais savent qu'ils devront faire quelques sacrifices afin d'assainir leurs finances. Parmi les joueurs qui ont de belles valeurs marchandes : Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Le Géorgien ne se voit pas évoluer en Ligue 2 et l'AS Saint-Etienne est disposée à le vendre cet été. Une vente qui pourrait d'ailleurs se faire pour un prix record pour le club du Forez.

Davitashvili, l'AS Saint-Etienne veut toucher le jackpot

D'après les informations de La Gazzetta dello Sport, l'AS Saint-Etienne pourrait en effet vendre Davitashvili pour près de 20 millions d'euros. Strasbourg, Rennes, Besiktas ou encore des clubs du Golfe sont sur les rangs pour accueillir le joueur de 24 ans. Pour rappel, Saint-Etienne avait récupéré le Géorgien à Bordeaux contre un chèque de 6 millions d'euros. Une belle plus-value sur un départ de Davitashvili serait donc un sacré coup réalisé par l'AS Saint-Etienne, qui espère se renforcer cet été.

Le projet du groupe canadien Kilmer Sports Ventures n'est pas menacé et ce dernier se veut rassurant sur les futures ambitions stéphanoises. Ce mercato sera tout de même déterminant pour l'avenir proche des Verts. Les supporters du club sont logiquement agacés par les résultats récents et la descente en Ligue 2. Pour rappel, la DNCG n'a pris aucune mesure à l'encontre de l'AS Saint-Etienne. Déjà une belle victoire pour la nouvelle direction des pensionnaires de Geoffroy-Guichard. Le club sera libre de faire à peu près ce qu'il souhaite sur le marché des transferts.