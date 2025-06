Un chèque de 30 ME booste le mercato de l’ASSE

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

L’ASSE espère réaliser un mercato ambitieux pour offrir à Eirik Horneland une équipe capable de remonter immédiatement en Ligue 1. Les Verts peuvent compter pour cela sur deux très grosses ventes.

La relégation en Ligue 2 va forcément avoir de lourdes conséquences sur l’effectif de l’AS Saint-Etienne. Les Verts ont l’ambition de remonter immédiatement en Ligue 1 mais pour y parvenir, une refonte de l’effectif sera obligatoire. Et pour cause, des joueurs tels que Lucas Stassin ou Zuriko Davitashvili n’ont pas du tout l’intention d’évoluer en deuxième division la saison prochaine. Ce n’est pas un problème pour l’ASSE, qui souhaite au contraire profiter de ces deux belles ventes potentielles pour réinvestir cet été avec un mercato très agressif.

Le média Team Football explique justement que Saint-Etienne espère récupérer 30 millions d’euros au total pour la vente de ces deux attaquants, lesquels sont courtisés sur le marché des transferts. Une très grosse rentrée d’argent qui pourrait permettre à l’ASSE d’investir sur plusieurs joueurs tels que Besfort Zeneli (milieu, IF Elfsborg) ou encore Loren Morón en plus de Mahmoud Jaber selon le média. « Contrairement à la majorité de ses concurrents, les Verts auront les moyens financiers de se renforcer » souffle d’ailleurs un proche du club stéphanois à Team Football.

L'ASSE espère 30 millions pour Stassin et Davitashvili

« Nous avons déjà dépensé presque 4 millions d’euros, et la priorité sera le secteur défensif » glisse une source influente sur le mercato des Verts. Les ventes de Lucas Stassin et de Zuriko Davitashvili vont donc profiter à Saint-Etienne sur le marché des transferts, avec une lattitude financière plus importante pour renouveler l’effectif comme le souhaite Eirik Horneland. Il faudra quand même dénicher du lourd pour compenser la perte de ces deux joueurs sur le terrain, mais la confiance semble de mise dans le Forez. Les supporters attendent eux des actes et des recrues avant de partager cette positive-attitude.