Stassin met l'ASSE au défi de le bloquer

Par Corentin Facy

Malgré la relégation en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne a bien l’intention de conserver ses meilleurs joueurs dont Lucas Stassin. L’attaquant belge est quant à lui beaucoup plus évasif sur son avenir.

Relégué en Ligue 2 au terme d’une saison frustrante, l’AS Saint-Etienne n’a pas abandonné ses ambitions pour la suite du projet porté par Kilmer Sport. L’objectif des Verts est clairement de vite revenir en Ligue 1 et l’idée est donc de jouer la montée la saison prochaine. Pour cela, la direction stéphanoise sait qu’il est primordial de conserver quelques cadres. Selon les informations du site Peuple Vert, l’ASSE souhaite ainsi garder dans son effectif Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili ou encore Mickaël Nadé. Ces trois joueurs sont perçus comme des atouts indéniables pour jouer la montée en Ligue 1 dès la saison prochaine.

Mais seront-ils tous d’accord pour rester ? C’est moins sûr. En ce qui concerne Lucas Stassin, l’incertitude plane. D’autant que le buteur belge, rapidement interrogé sur son avenir en marge de l’entraînement des Verts, a lâché une réponse très évasive. « On verra ce qui va se passer » a lâché l’homme aux 12 buts la saison dernière, qui ne serait pas vraiment contre un départ après avoir brillé en Ligue 1. D’autant que son profil suscite de nombreuses convoitises, en Allemagne ou encore en France.

L'ASSE veut absolument garder Stassin

Et si les pistes de West Ham ou de Lille semblent s’être refermées ces derniers jours, il ne fait aucun doute que Lucas Stassin intéresse de nombreux clubs, malgré un prix fixé à près de 20 millions d’euros par Saint-Etienne. Reste maintenant à voir si la direction forézienne parviendra à conserver le joueur tout au long du mercato, et si ce dernier acceptera de jouer en Ligue 2 sans broncher. L’été s’annonce en tout cas long et ce dossier pourrait connaître de multiples rebondissements, en fonction des offres que l’ASSE recevra (ou pas) pour son attaquant vedette.