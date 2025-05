Stassin et Davitashvili, l'ASSE tente un coup de génie

Avec une descente en Ligue 2 actée à la fin de la saison, l’AS Saint-Etienne est désormais tournée vers son mercato estival. Outre des renforts, les Verts veulent conserver des cadres pour assurer une remontée rapide.

À quoi ressemblera le onze de l’AS Saint-Etienne la saison prochaine ? À l’heure actuelle, difficile de lire l’effectif des Verts. Plusieurs profils ont été ciblés sur le mercato pour renforcer le club du Forez. Sur le plan défensif, après une saison compliquée (77 buts encaissés), les hommes d’Erik Horneland vont bouger. De l’autre côté du rectangle vert sur le front offensif, le débat est tout autre. Recrue la plus chère de l’histoire du club et meilleur buteur cette saison (12 réalisations en Ligue 1), Lucas Stassin ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Le Belge, pierre angulaire du nouveau projet Kilmer en Ligue 1, a de grandes chances de quitter le Forez. Cependant, le média Peuple Vert explique ce vendredi que l’ancien joueur de Westerlo ne sera pas vendu par sa direction. L’attaquant de 20 ans était initialement arrivé l’été dernier pour s’inscrire sur le long terme avec Saint-Etienne.

Lucas Stassin’s finishing numbers look incredible. 12 goals from just 44 shots (0.27 goals per shot). 23 of his 44 shots were on target. Only 2 big chances missed. 1867 minutes played, 156 minutes per goal. Got relegated with Saint-Etienne. 20 years old. Will be available. pic.twitter.com/v8xjiiOonc