Sept jours et 10 ME, l’ASSE résiste

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

L'ASSE a perdu un joueur majeur ce vendredi, et espère que la saignée post-mercato va s'arrêter là. Le danger concerne désormais l'avenir de Davitashvili.

L’AS Saint-Etienne a réussi un mercato offensif, surtout pour un club relégué de Ligue 1 en Ligue 2 et qui va forcément perdre en terme de revenus. Mais les propriétaires ont décidé de se donner les moyens de remonter, tout en essayant de conserver les meilleurs joueurs. Si Benjamin Bouchouari a pris la direction de la Turquie ce vendredi, l’ASSE espère bien que ce sera le dernier départ majeur de l’effectif. Le danger est grand concernant Lucas Stassin, qui a fait saliver en Ligue 1 avant la fin du mercato, et aussi Zuriko Davitashvili. L’ailier géorgien est toujours aussi impactant, et il n’a pas l’intention de passer cette saison en Ligue 2. Toutefois, les portes de sortie sont désormais beaucoup moins nombreuses, et aussi moins séduisantes.

ℹ L'AS Saint-Étienne et le @Trabzonspor 🇹🇷 ont trouvé un accord ce vendredi pour le transfert de Benjamin Bouchouari (23 ans).



Stéphanois depuis 2022, le marocain aura porté à 96 reprises le maillot Vert (2 buts), dont 25 fois en @Ligue1.



Bonne continuation Benji' ! 💚 pic.twitter.com/Aeq4NP0qQC — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 5, 2025

Ainsi, le média turc 61saat a dévoilé l’intérêt de Trabzonspor pour l’ailier de la Géorgie et qui pourrait faire l’objet d’offres supérieures à 10 millions d’euros. Toutefois, pour le moment, les Verts ne craignent rien. Non seulement il faudrait une très grosse proposition venue de Trabzon pour inverser la tendance, mais en plus Zuriko Davitashvili n’est pas spécialement chaud pour rejoindre le championnat turc. Une piste donc à écarter même si beaucoup de choses peuvent encore se passer car le mercato ne ferme ses portes que dans une semaine en Turquie.