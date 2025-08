Rennes rêve d’un clash à l’ASSE, il arrive

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

L'ASSE va devoir se pencher sur le cas de Zuriko Davitashvili, qui veut quitter le club et est prêt à aller loin pour ça. Rennes rôde dans l'attente d'un clash.

Le mois d’août a débuté et cela ne laisse donc que quelques semaines pour que les joueurs changent d’équipes. Et à Saint-Etienne, ils sont deux à vouloir réellement partir. Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin ne se voient pas une seconde évoluer en Ligue 2, mais ils constatent pour le moment la fermeté de la formation du Forez, qui se verrait bien repartir avec des leaders de niveau Ligue 1 pour mieux remonter tout de suite. Le Géorgien n’apprécie guère sa situation alors qu’il est dragué par plusieurs clubs de très bon niveau. Everton, M’Gladbach, Séville et Strasbourg l’ont à l’oeil, mais Rennes est prêt à bondir dessus en cas de fenêtre de tir ouverte.

L'ASSE demande jusqu'à 20 ME !

90e : ⏹️ Au terme d’un match fermé, où les occasions auront été rares de part et d’autre, les Verts s’inclinent face à Cagliari. Place désormais au championnat : ce sera à Laval, samedi prochain.



🔵 1-0 💚 #CagliariASSE - #Prépa2526 pic.twitter.com/I4fYU55DtI — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 2, 2025

Selon Foot Mercato, les prochains jours vont être décisifs car l’ancien bordelais commence à muscler le jeu. Il aurait même refusé d’entrer en jeu lors des derniers matchs amicaux, contre le Paris FC et contre Cagliari. Une attitude qui déplait fortement à Saint-Etienne, mais qui risque de forcer l’ASSE à reconsidérer sa position. En effet, actuellement, les Verts ne sont pas totalement fermés à un départ en cas d’offre entre 15 et 20 millions d’euros. Un montant très copieux qui a eu le don de repousser tous les candidats, dont Bologne récemment selon la presse italienne. Si jamais Saint-Etienne devait revoir ses ambitions financières à la baisse, alors la course serait lancée pour le Géorgien, et le Stade Rennais compte bien en profiter pour s’offrir un ailier qui connait déjà la Ligue 1 et qui va redynamiser l’attaque bretonne qui en a pour le moment bien besoin.