ASSE ‍: Stassin et Davitashvili bloqués, Sainté ne rigole plus

Reléguée en Ligue 2 en mai dernier, l'AS Saint-Etienne pouvait craindre les départs de ses meilleurs joueurs Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Or, les deux hommes sont toujours dans le Forez. Pour les y déloger, il faudra être généreux sur le plan financier.

Depuis son rachat par le fonds canadien Kilmer Sports, l'AS Saint-Etienne n'évolue plus dans la même cour que bien des formations françaises de son niveau sportif. Cela se remarque clairement cet été durant lequel les Verts ont été très sereins. Malgré la relégation en Ligue 2, l'ASSE a facilement passé la DNCG grâce à des comptes équilibrés. Au mercato, le club forézien peut manœuvrer comme il l'entend. Les recrues se sont enchaînées avec le Portugais Chico Lamba en défense, l'Israélien Mahmoud Jaber au milieu et avec le transfert définitif d'Irvin Cardona (prêté par Augsbourg la saison passée). Les Verts ne sont pas contraints de vendre leurs meilleurs joueurs non plus.

L'ASSE attend un gros chèque pour Stassin

En effet, les cadres de Saint-Etienne la saison dernière sont toujours là. Zuriko Davitashvili et surtout Lucas Stassin n'ont pas été transférés. Un exploit pour le Belge puisqu'il est convoité par de nombreux clubs, notamment en France (LOSC, Paris FC entre autres). Selon le site Peuple Vert, la direction stéphanoise ne veut pas vendre ses deux principaux attaquants au mercato estival.

Stassin, Davitashvili et Ekwah absents : la préparation de l’ASSE est ralentie et le mercato fait du surplace à deux semaines de la reprise.

« Le club l’a déjà annoncé : sauf offre impossible à refuser, Davitashvili et Stassin ne partiront pas. S’ils venaient à être transférés, ils seraient immédiatement remplacés », écrit le média proche de l'ASSE. Autrement dit, la Ligue 2 ne sera pas une excuse pour brader les meilleurs joueurs du club. Les actionnaires du très ambitieux Paris FC devront donc aligner les billets le plus rapidement possible pour obtenir Lucas Stassin alors que la saison démarre dans trois semaines seulement.