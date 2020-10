Rennes : L'ASSE, M'Baye Niang n'allait pas tomber aussi bas

Dans : ASSE.

Le prêt de M’Baye Niang à l’AS Saint-Étienne a échoué alors que l'opération semblait bouclée. Visés après cet échec cuisant, l’un de ses agents a levé le voile.

M’Baye Niang a de quoi être déçu. L’attaquant du Stade Rennais, barré par Serhou Guirassy en Bretagne, avait l’occasion de se relancer en rejoignant l’AS Saint-Étienne en prêt. Alors que l’opération était toute proche de se réaliser, les agents de l’ancien joueur de l’AC Milan, Grégory Gélabert et Jonathan Chiche, sont intervenus et ont ainsi contraint les Verts à se rétracter. Trois jours après ce retournement total de situation, l’un des deux représentants sportifs de Niang a pris la parole. Pour L’Équipe, Jonathan Gélabert a rapporté qu’il ne partageait pas le choix sportif de l’attaquant, une mauvaise décision selon les deux agents.

« J’ai refusé de l’accompagner (à Saint-Étienne) parce que je ne cautionnais pas ce choix. Mon associé non plus. Quand M’Baye Niang m’a demandé ce que j’en pensais, pas plus tard que jeudi soir, je lui ai dit que c’était un mauvais choix pour la suite de sa carrière et une régression sportive. On n’a rien exigé et je ne souhaitais pas être rémunéré dans une affaire que je ne cautionne pas », a-t-il révélé pour le quotidien. Revenu les Rouge et Noir après ce prêt avorté, M’Baye Niang espère retrouver une place de titulaire sur la ligne offensive rennaise cette saison. Un exercice d’autant plus important puisqu’il s’agit de la première participation des Rouge et Noir à la Ligue des Champions. Le numéro 11 devra convaincre Julien Stéphan. Sa concurrence avec Serhou Guirassy s’annonce, elle, palpitante.