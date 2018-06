OM : Cabella pour 12ME, l'ASSE refuse le deal !

Dans : ASSE, Mercato, OM.

Prêté sans option d'achat la saison passée par l'Olympique de Marseille à l'AS Saint-Etienne, Rémy Cabella a donné satisfaction aux Verts, et ces derniers souhaitent désormais trouver un accord avec les dirigeants de l'OM pour un transfert de l'attaquant français. Mais du côté du club phocéen, on ne fera pas cadeau d'un joueur qui a encore deux ans de contrat et qui a été plutôt efficace avec l'ASSE. Alors, à la demande stéphanoise, Marseille a répondu en réclamant 12ME pour que le deal se fasse.

Et selon Le Progrès de ce lundi, la réponse de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo a été rapide... et totalement négative. L'AS Saint-Etienne ne dépensera pas 12ME pour s'offrir Rémy Cabella, c'est clair et net. Du côté de l'ASSE on est persuadé que peu à peu les responsables de l'Olympique de Marseille deviendront raisonnables et qu'au fil du mercato le prix réclamé pour Cabella baissera nettement et passera sous la barre des 10ME. Car même si Jean-Louis Gasset est fan du joueur de l'OM, et que ce dernier ne cache pas qu'il est chaud pour rester à Saint-Etienne, le club ne fera pas n'importe quoi pour le faire revenir. Le message est passé.