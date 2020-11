ASSE : L’avis de Puel sur le derby va faire hurler les supporters

Dans : ASSE.

Dans une période difficile avec l’AS Saint-Etienne, l’entraîneur Claude Puel aborde le derby face à l’Olympique Lyonnais d’une manière particulière. Et qui risque de ne pas plaire aux supporters stéphanois.

Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne… C’est souvent ce que répètent inlassablement les acteurs et supporters impliqués dans un choc régional. La confrontation de dimanche entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne n’échappe pas à la règle. Sauf peut-être pour Claude Puel. Car de son côté, l’entraîneur des Verts, qui restent sur cinq défaites consécutives en Ligue 1, tient avant tout à ce que ses joueurs retrouvent de l’enthousiasme sur le terrain.

« Il faut avant tout se faire plaisir, faire de bonnes choses, être cohérent et sur la durée d'un match, a confié le coach et manager de l’ASSE. On verra le résultat à la fin. Pour moi, le résultat est, pour le moment, secondaire. Ce que je veux, c'est voir mes joueurs s'exprimer, ne pas être dans la retenue. C'est la seule chose qui m'importe sur ce match. » Puel espère peut-être enlever de la pression à son équipe, quitte à agacer les supporters qui n’oublieront pas cette déclaration en cas de revers.

Puel minimise l’importance du derby

En tout cas, le technicien refuse de considérer cette rencontre comme capitale pour la suite de la saison. « On peut spéculer sur des choses comme ça mais la vérité, c'est ce qui se fera par la suite, a tempéré l’ancien entraîneur de l’OL. Quand il y a un match charnière, on ne le voit seulement que lorsqu'on retrace le parcours. On ne peut pas programmer que tel match sera charnière. On est dans l'action et on se doit d'être bien et de jouer avec nos qualités et on en a. » On croirait presque que Puel parle d’un match comme les autres.