Officiel : La LFP inflige deux grosses sanctions à l'ASSE

Après les violents incidents survenus en marge du barrage retour entre l’ASSE et Auxerre en mai dernier, la commission de la discipline de la LFP a décidé de sévir. Puisque ce jeudi soir, l’instance qui gère le football professionnel français a annoncé une série de lourdes sanctions à l’encontre du club stéphanois.

« Au regard des incidents survenus à l’issue de la rencontre AS Saint-Étienne – AJ Auxerre (Barrage de Ligue 1 Uber Eats), la Commission de Discipline de la LFP avait décidé le 30 mai 2022 de mettre le dossier en instruction. Après lecture du rapport d’instruction, la Commission prononce les décisions suivantes à l’encontre de l’AS Saint-Étienne : Six points de pénalité, dont trois avec sursis, applicables sur la saison 2022-2023. Six matchs à huis clos du stade Geoffroy-Guichard, dont deux avec sursis », peut-on lire dans le communiqué publié par la LFP.

Relégué en L2, l’ASSE va donc partir avec un énorme handicap dans sa quête de remontée dans l'Élite. De retour dans son club au poste d’entraîneur, Laurent Batlles aura donc une mission très difficile à accomplir surtout en partant avec -3 points et en étant privé de public pendant tout le début de saison...