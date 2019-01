Officiel : Diousse quitte Saint-Etienne et file au Chievo

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Même si Caen a tenté de rafler la mise ce mardi, c’est bien au Chievo Vérone qu’Assane Diousse va poursuivre la saison. En effet, l’AS Saint-Etienne a officialisé le départ du Sénégalais en Série A, sous la forme d'un prêt de 6 mois avec option d'achat.

« Assane Dioussé rejoint le Chievo Vérone jusqu'à la fin de saison en cours. L'AS Saint-Étienne et le club italien de Serie A ont conclu un accord pour le prêt du milieu de terrain jusqu'en juin prochain. Arrivé dans le Forez en juillet 2017 en provenance d'Empoli (Serie A), l'international sénégalais (21 ans) a disputé 35 matches toutes compétitions confondues et inscrit un but sous le maillot vert. L'ASSE lui souhaite pleine réussite sous le maillot du Chievo Vérone » a expliqué le club forézien dans un communiqué publié ce mardi après-midi.