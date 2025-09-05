Officiel ‍: Bouchouari quitte l’ASSE, les Verts récupèrent 4 ME

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

Les mouvements continuent à l’AS Saint-Etienne et celui-là était forcément redouté par les supporters des Verts. Benjamin Bouchouari a trouvé son nouveau club, et il a signé pour Trabzonspor. Le milieu de terrain, arrivé en 2022, a quasiment disputé 100 matchs avec l’ASSE, sa touche technique étant très appréciée. Les Verts vont récupérer 4 millions d’euros sur cette transaction, ainsi que que 15 % sur un futur transfert.