Mercato : L'ASSE en quête d'un buteur pour cet hiver ?

Dans : ASSE, Ligue 1, Mercato.

Depuis sa prise de fonctions, Claude Puel fait principalement confiance à deux joueurs pour le poste d’attaquant axial : Robert Beric, et surtout Charles Abi. Le jeune attaquant à l’imposant physique était notamment titulaire à domicile contre Amiens ce week-end (2-2) et a livré une belle performance. Avec ces deux joueurs, en plus de Loïs Diony et des polyvalents Romain Hamouma ou encore Wahbi Khazri, l’ASSE semble armée dans ce secteur de jeu. Mais à en croire les informations du 10 Sport, il n’est pas impossible que les Verts tentent un coup offensif lors du prochain mercato estival.

Effectivement, le média révèle que la cellule de recrutement de Saint-Etienne observe actuellement plusieurs buteurs. L’un d’entre eux se nomme Jean-Pierre Nsame, l’attaquant des Youngs Boys de Berne en Suisse. Le joueur a notamment été observé par des scouts de l’ASSE lors du match face au FC Zurich le 6 octobre dernier. En parallèle, d’autres pistes offensives encore secrètes sont suivies. Pour l’heure, le club forézien n’aurait pas arrêté sa décision sur un joueur en particulier, mais il semble acquis que la direction, sans doute à la demande du nouveau manager Claude Puel, va tenter de se renforcer dans le secteur offensif en janvier prochain. Pour le plus grand bonheur des supporters…