Le miracle ASSE est en cours, Horneland est déçu

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

L'ASSE est toujours en vie après la victoire inespérée à Reims. Néanmoins, son entraineur Eirik Horneland a eu une réaction inattendue.

Une seule victoire à l’extérieur sur toute la saison, l’AS Saint-Etienne abordait le déplacement à Reims de ce samedi soir plus que jamais dos au mur. Mais dans un match plutôt maitrisé, les Verts se sont imposés 2-0 et restent en vie dans cette Ligue 1, avec l’espoir d’aller pourquoi pas chercher la place de barragiste du Havre. Un grand bol d’air qui va permettre de mobiliser les troupes en vue du match de samedi prochain face à Toulouse. Une équipe violette qui n’a plus rien à jouer, mais ne se laisse pas vivre pour autant en cette fin de saison. Il va donc falloir faire mieux à en croire les propos du coach stéphanois Eirik Horneland, qui a surpris tout le monde dans son analyse de la victoire à Reims.

Horneland n'a pas vu un top match

💚 Le bon geste au bon moment !



Félicitations Irvin… pour le but, mais pas que ! 🍼🥰 pic.twitter.com/Y1RNvVrKg3 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 11, 2025

On aurait pu croire le coach norvégien heureux d’enfin gagner un match à l’extérieur, puisque le seul autre de la saison a été celui donné sur tapis vert à Montpellier. Mais pas du tout, le technicien du Forez n’a pas vraiment apprécié la partition de ses troupes. « Ce n’était pas un bon match. Ce n'était pas un top match pour nous. On marque un but très rapidement. Je pensais que cela nous donnerait beaucoup d’énergie, de confiance mais ensuite, nous avons trop ralenti le jeu. Le Stade de Reims est revenu dans le match en seconde mi-temps, ça a été difficile car nous n’avons pas trouvé le bon rythme. Je suis content du résultat et content de l’esprit de l’équipe. On les a laissés revenir dans le match au lieu de continuer à attaquer. Le résultat bien-sûr, on en est content », a tout de même rappeler Horneland, qui a fait un peu trop la fine bouche sur le niveau de jeu de son équipe alors que cette dernière joue sa peau, et a forcément un peu reculé en menant au score dans un match aussi important.