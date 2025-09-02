Le mercato est fini, pas pour l'ASSE

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

Si le mercato estival est terminé en France, l'AS Saint-Etienne se cherche toujours un joker. Les Verts auraient d'ailleurs des vues sur le milieu de terrain de Dunkerque, Enzo Bardeli.

L'AS Saint-Etienne aspire plus que jamais à une montée en Ligue 1 à l'issue de la saison en cours. Les Stéphanois ont plutôt bien démarré leur exercice mais ne diront pas non à la possibilité de renforcer encore un peu l'effectif. L'idée est désormais de se trouver un joueur via la règle du joker, qui autorise le recrutement d’un joueur en France en dehors des dates de mercato. Et l'AS Saint-Etienne aurait jeté son dévolu sur un milieu de terrain qui évolue dans une équipe concurrente de Ligue 2, à savoir Enzo Bardeli.

Bardeli, dernier coup de l'été à l'AS Saint-Etienne ?

Selon les informations de Foot Mercato, les pensionnaires de Geoffroy-Guichard adoreraient en effet la possibilité de boucler la venue du joueur de 24 ans. Ce dernier connait très bien la Ligue 2 et impressionne depuis quelques mois maintenant avec Dunkerque. En 77 matchs disputés, Enzo Bardeli a planté 10 buts et délivré 10 passes décisives. A noter que le milieu de terrain est très motivé à l'idée de rejoindre le projet de l'AS Saint-Etienne. Il n'ira cependant pas au clash avec son club, qu'il respecte et qu'il ne compte pas froisser. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Bardeli pourrait même finir par prolonger d'une saison avec la formation entrainée par Albert Sánchez. Le suspense reste donc entier dans ce dossier et Saint-Etienne devra se montrer particulièrement convaincant pour avoir gain de cause. Surtout que l'USL Dunkerque ne pourra vraisemblablement pas remplacer son joueur. Mais la nouvelle direction stéphanoise a des nouveaux moyens financiers qui pourraient permettre de contenter toutes les parties du dossier Bardeli.