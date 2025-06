L2 ‍: Reims laisse sa place en Ligue 1 à l'ASSE

Dans : ASSE.

La DNCG a sanctionné l’OL d’une relégation en Ligue 2 mardi soir après le passage de John Textor face au gendarme financier. Une décision qui pourrait profiter au Stade de Reims… ou à Saint-Etienne.

Qui jouera en Ligue 1 la saison prochaine ? Le casse-tête est énorme après la sanction infligée mardi par la DNCG à l’Olympique Lyonnais, relégué en Ligue 2 en attendant la réponse de l’appel. Un énorme coup dur pour John Textor, lequel était pourtant confiant à la sortie de son audition, et qui est certainement tombé de haut en début de soirée en apprenant la nouvelle. Rien n’est encore perdu, mais l’OL va devoir maintenant réaliser un miracle pour s’en sortir en appel. Si la décision venait à être maintenue, c’est le Stade de Reims, barragiste perdant contre Metz, qui serait alors repêché pour évoluer en Ligue 1 la saison prochaine.

A condition de pouvoir passer la DNCG, ce qui n’est pas certain pour le club champenois comme le révèle RMC. La radio nous apprend que Reims a passé l’obstacle du gendarme financier avec un budget de 25 à 30 millions d’euros… pour la Ligue 2. Mais en cas de repêchage en Ligue 1, le club de Jean-Pierre Caillot devra repasser devant la DNCG, avec un budget forcément revu à la hausse. Or, le média explique que « cette fois le budget sera compliqué à revoir à la hausse. Car pour faire en sorte de compenser la descente en Ligue 2, le club a divisé les prix dans sa nouvelle campagne d’abonnement », détaille la radio.

L'OL et Reims en difficulté, l'ASSE à l'affût

Le mercato a également démarré avec l’idée de bâtir une équipe de Ligue 2 et Reims pourrait donc être confronté à un énorme casse-tête… susceptible de faire le bonheur de l’AS Saint-Etienne. Car si ni l’OL ni Reims ne peuvent jouer en Ligue 1 la saison prochaine, le prochain club sur la liste des repêchés n’est autre que l’ASSE, 17e la saison dernière. Et pour Kilmer Sport, qui n’a aucun problème financier, passer la DNCG avec budget adéquat pour jouer en Ligue 1 sera une formalité. La situation va donc être observée de très près par les dirigeants et les supporters du club stéphanois, qui n’ont peut-être jamais été aussi proches de remonter dans l’élite après les déboires de plusieurs de ses concurrents.