L2 : L'ASSE échappe à une lourde sanction

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Lors de la réception de Metz à Geoffroy-Guichard, la rencontre a été stoppée dix minutes en raison d'incidents dans une tribune. La commission de discipline de la LFP n'a pas été trop dure avec l'AS Saint-Etienne.

Le samedi 22 avril dernier, le match ASSE-Metz était stoppé alors que les joueurs lorrains menaient au score, l’arbitre de la rencontre constatant que quelques supporters pénétraient sur le terrain pour tenter d’aller s’expliquer avec des fans messins, dont l’un était présent hors du parcage. Sous la menace de trois points de suspension, et d’éventuels matchs à huis clos dans le Chaudron, les dirigeants stéphanois ont plaidé leur cause ce mercredi, et finalement la commission de discipline est restée relativement modérée en condamnant l’AS Saint-Etienne à une fermeture pour un match ferme de la partie basse de la tribune Charles Paret du Stade Geoffroy-Guichard. A priori, cette sanction sera purgée lors de la réception de Quevilly le 20 mai prochain dans le cadre de la 36e journée de Ligue 2.