L1 : Exit Marseille, la ville du foot en France c'est Saint-Etienne !

Dans : ASSE.

En observant de nombreux critères, France Football a cherché à déterminer dans quelles villes de France le football tenait une place importante.

Il y a quelques semaines, Leonardo lâchait une bombe lorsqu'il décrivait Marseille comme étant la ville de foot par excellence, devant Paris. Des propos qui, s'ils ne sont pas forcément infondés, avaient provoqués la colère de nombreux supporters du PSG. Souhaitant rebondir sur le sujet, les équipes du magazine France Football ont réalisé une enquête afin de déterminer quelles étaient les véritables villes de foot de l'hexagone. Pour ce faire, une étude portant sur 42 villes (Ligue 1, Ligue 2 et D1 Féminine) a été réalisée. Afin de classer les différentes villes, neuf critères ont été utilisés : le palmarès national, les affluences par rapport à la population locale, le nombre de clubs de foot recensés dans la ville, la communauté de suiveurs sur les réseaux sociaux, la capacité du stade principal, le nombre de saisons L1-D1, le record d'affluence du plus grand stade de la ville, les performances européennes et l'indice France Football de ferveur. Et le résultat peut paraître surprenant...

Exit Marseille ou Paris, la ville de foot en France, c'est Saint-Etienne ! Connue pour abriter de nombreux fervents supporters, la ville du Forez devance le rival lyonnais. Lens, Marseille et Lille complètent le top 5, laissant étonnamment Paris sur la touche. Véritable porte drapeau du football français dans les années 70, l'ASSE compte encore de nombreux fidèles, malgré des résultats plus mitigés depuis. Le résultat de cette étude plaira sans doute aux romantiques du football, preuve que l'argent et les titres ne font pas tout.