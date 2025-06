L'OM et le Paris FC en guerre pour un buteur

Dans : ASSE.

Par Nathan Hanini

L’AS Saint-Etienne est désormais focus sur la future saison de Ligue 2. L’objectif des Verts est simple, remonter le plus vite possible dans l’élite du football français. Mais cette remontée se fera-t-elle avec ou sans Lucas Stassin, lequel est très convoité.

C’est l’élément le plus courtisé du Forez. Lucas Stassin est scruté par l’Europe et pourrait quitter Saint-Etienne cet été. Mardi, le journal l’Équipe a annoncé que le Belge était suivi par la Premier League. West Ham aimerait s’attacher les services du Belge. Auteur d’un premier exercice en Ligue 1 plutôt solide malgré la relégation, Lucas Stassin a inscrit 12 buts et délivré cinq passes décisives cette saison dans l’élite du football français, avec en point d'orgue son doublé contre l'Olympique Lyonnais. Cependant, l’ancien de Westerlo attire dorénavant des clubs français.

L’OM et Lille ont pris des renseignements

🇪🇺 Top 5 League U21 Strikers : npxG/Shot



🥇 O. Óskarsson (Real Sociedad, 20) — 0.22

🥈 L. Stassin (Saint-Étienne, 20) — 0.21

🥉 A. Véliz (Espanyol, 21) — 0.2

🏅 Vitor Roque (Real Betis, 20) — 0.18

🏅 O. Diakité (Reims, 21) — 0.17



📊 https://t.co/McR5zrPkTO pic.twitter.com/YItJFpjcyN — DataMB (@DataMB_) June 4, 2025

Le quotidien français précise qu’il ne serait pas simple d’arracher Stassin au Forez. L’AS Saint-Etienne a prévenu, il faudra mettre le prix. Le Belge ne sera pas bradé et un transfert pourrait tourner autour des 20 millions d’euros. De l’autre côté de la Manche, Wolverhampton est également partie à la pêche aux infos, tout comme Leipzig et le Sporting. Les Portugais vont sûrement perdre Viktor Gyökeres et cherchent un remplaçant. En France, Stassin est suivi par Rennes le LOSC, l’Olympique de Marseille et...le Paris Football Club, qui monte en Ligue 1 et dispose d'importants moyens finances grâce à la famille Arnault.

Le club de la cité phocéenne est allé aux renseignements selon l’Équipe, mais rien de concret. Le joueur pourrait attendre la fin du rassemblement avec les Diables rouges, lui qui a été convoqué par Rudi Garcia en sélection. Le dénouement du cas Stassin aura donc lieu plus tard dans l’été. Le natif de Braine-le-Comte ne sait pas encore si son avenir se situe encore en France après seulement une petite saison dans l’hexagone.