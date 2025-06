L’ASSE tente un coup de génie brésilien à 2ME

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

L'ASSE ne s'interdit rien pour cet été, y compris d'aller voir chez les joueurs qui marchent fort à la Coupe du monde des clubs. C'est le cas de l'attaquant brésilien Lucas Ribeiro.

L’AS Saint-Etienne a beau affirmer qu’elle détient le total contrôle de l’avenir de Lucas Stassin, il sera difficile de refuser une porte de sortie à l’attaquant belge si ce dernier veut réellement quitter le Forez, ce qui est le cas. Même si un gros chèque devrait arriver, les Verts veulent surtout se renforcer et trouver la perle rare pour mener l’attaque la saison prochaine. Malgré son statut de formation de Ligue 2, la formation stéphanoise ne s’interdit rien, et regarde du côté de la Coupe du monde des clubs. Il y a un joueur qui a marqué les esprits, notamment lors du dernier match contre Dortmund, c’est Lucas Ribeiro, qui vient de marquer un but spectaculaire contre le Borussia Dortmund ce week-end.

Un prix à 2 ME pour Ribeiro

Lucas Ribeiro started in his half and took it all the way 😤



(via @DAZNFootball)pic.twitter.com/lYx3KoVDGK — B/R Football (@brfootball) June 21, 2025

Le Brésilien évolue au Mamelodi Sundows, après avoir débuté à Valenciennes en 2019, puis un long séjour en Belgique, dans différents clubs de Jupiler League. A 26 ans, son passage en Afrique du Sud lui permet de revenir sur le radar de formations européennes, puisque selon l’insider Yass42, très bien renseigné sur les Verts, le Brésilien est ciblé par les dirigeants de l’ASSE. Son prix est d’environ 2 millions d’euros, et représenterait donc un investissement raisonnable pour un joueur qui se met en évidence cet été, avec déjà un but et une passe décisive dans l’un des petits Poucets de cette compétition. Son prix pourrait donc augmenter, mais les Verts entendent bien montrer qu’ils sont présents sur le mercato international et cela en dépit de leur descente en Ligue 2.