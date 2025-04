L'ASSE risque de perdre des points suite à la blessure de l'arbitre

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Le match entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais a été interrompu pendant 40 minutes. Et même si un Doliprane a été suffisant pour remettre l'arbitre assistant en état d'officier, les Verts risquent une sanction très grave.

La soirée de dimanche a été folle du côté de Geoffroy-Guichard, mais si l'on s'en tient à l'aspect purement sportif, l'ASSE a fait une formidable opération au classement de Ligue 1 en revenant à hauteur du Havre, barragiste. Cependant, ce scénario de rêve pourrait vite être gâché par l'attitude d'un supporter stéphanois, finalement interpellé, lequel a jeté un objet sur la tête de Mehdi Rahmouni, arbitre assistant. Un geste totalement stupide qui a provoqué l'interruption du derby pendant 40 minutes, avant que finalement le match reprenne sans qu'aucun autre incident ne soit heureusement à déplorer. Quoi qu'il en soit, cet incident ne va pas rester sans suite, les arbitres étant régulièrement pris pour cibles, souvent verbalement mais dans ce cas précis physiquement. La commission de discipline de la LFP qui avait été impitoyable avec Montpellier, suite à la réception de l'ASSE, pourrait l'être avec les Verts. D'autant que la FFF est déjà montée au créneau suite à cet incident.

L'ASSE risque gros en commission de discipline

ASSE-OL : Un arbitre assistant reçoit un projectile, le derby interrompu ! https://t.co/3hZOxZFj3x — Foot01.com (@Foot01_com) April 20, 2025

C'est ce mercredi que les autorités vont se pencher sur ce dossier, et à en croire L'Equipe, l'AS Saint-Etienne risque gros. « Au-delà des amendes habituelles, puisque le match a aussi débuté avec une bonne minute de retard en raison de craquages de fumigènes, l'ASSE risque théoriquement un retrait de points puisqu'un acteur du jeu a été touché », confirme Régis Dupont, journaliste du quotidien sportif, présent dimanche soir à Geoffroy-Guichard pour couvrir le derby face à Saint-Etienne. On se souvient que suite à un jet de bouteille sur Dimitri Payet, l'OL avait perdu un point au classement en 2021. Compte tenu du classement actuel de l'ASSE, cette perte possible d'un ou plusieurs points serait évidemment une catastrophe, même si les dirigeants stéphanois pourront toujours se défendre en rappelant qu'ils ont rapidement interpellé l'auteur des faits et ont porté plainte contre lui.