ASSE-OL ‍: Un arbitre assistant reçoit un projectile, le derby interrompu ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Le derby entre Saint-Etienne et Lyon est déjà épique. Après une soirée de folie jeudi soir à Manchester United en Europa League, les Gones connaissent de nouveau un match très agité ce dimanche soir dans le Forez puisque le match a été interrompu juste avant la pause suite à un geste scandaleux d'un supporter qui a jeté un objet sur un arbitre de touche.

Après l’ouverture du score stéphanoise de Stassin (10e) et l’annulation du carton rouge de l’attaquant belge malgré une grosse faute sur Tolisso (23e), le match est maintenant interrompu... Pour quelle raison ? Juste avant la mi-temps, un des arbitres de touche a été touché par un projectile, et plus précisément d'une pièce, venant d'une tribune du Chaudron. Suite à cet incident, et alors que les supporters lyonnais sont interdits de déplacement, Monsieur Letexier a décidé d’interrompre la rencontre.



🚨 ❌ ALERTE INFO : Après le projectile lancé sur l'arbitre assistant, François Letexier décide de renvoyer tout le monde aux vestiaires.https://t.co/s9uFOgFXmt pic.twitter.com/xUBAE3ghWM — RMC Sport (@RMCsport) April 20, 2025

À l'heure qu'il est, on ne sait pas encore si le derby reprendra. Pour l'instant, une cellule de crise est ouverte pour prendre la décision de reprendre ou non la partie.